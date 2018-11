Elza’s zingt haar levenslied al 105 jaar zonder zorgen Didier Verbaere

29 november 2018

16u12 0 Elke dag content is ‘t beste medicament Elza Roels - 105 jarige Destelbergen Elza Roels uit Destelbergen blaast op zaterdag 1 december maar liefst 105 kaarsjes uit. Ze is de oudste inwoonster van Destelbergen en de oudste die ooit resideerde in Woon Zorg Centrum Kouterhof waar ze sinds enkele jaren woont. Daar werd donderdag een groot feest gehouden in het teken van de opera.

Want zingen was haar lang leven. Elza zong graag en werd in de jaren ‘30 een succesvolle operazangeres. Ze werd geboren in 1913 als jongste kind van Dominicus Albertus Roels en Juliana Maria De Keyzer in Sint-Amandsberg. Elza was amper 1 jaar oud toen haar vader naar het front vertrok tijdens WOI en hij keerde pas vlak voor het einde terug naar huis. In 1922 werd zus Simonne geboren en verhuisde het gezin naar Gent. Als jonge vrouw kreeg ze les van Maurice De Prêter, dirigent aan de Gentse opera. Toen ze 19 was, gaf ze haar eerste concert in ’t Vlaamsch studentenhuis. Daarna won ze een crochetwedstrijd in Brugge en behaalde onderscheiding op een Grand Concours Internationale de Chant. Onder de artiestennaam Elzy D’orville trad ze op in heel wat steden en gemeentes en voor prominente gezelschappen en personen zoals Gouverneur Lippens. Uiteindelijk nam ze ook vijf platen op voor een platenfirma in Brussel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stopte ze met zingen nadat ze weigerde om voor de Duitse troepen te zingen en hierop bedreigd werd. Zingen deed ze enkel nog in besloten gezelschap en voor familie.

Werken en content zijn

Sinds haar 18de werkte Elza in de Grand Bazaar waar ze kennis maakte met haar eerste echtgenoot Raoul Hulpiau. Ze huwden op 30 december 1944 en kregen één zoon Daniël. Elza ging toen werken aan De Genste Radiodistributie. Haar man overleed jammer genoeg na een verkeersongeval in 1956. Maar vond later de liefde terug bij Omer Steels, persfotograaf voor het toenmalige Dagblad Het Volk. Ze huwden op 21 oktober 1961. Toen hij overleed in 1986verhuisde ze naar Destelbergen. Daar woonde ze tot 2007 allen en nadien bij zoon Daniël en zijn echtgenote Jenny. En sinds enkele jaren geniet ze van een rustige oude dag in het Woon Zorg Centrum waar ze donderdag als een echte operadiva werd onthaald op het feestje. Ook op haar 105de is ze nog steeds in goeie gezondheid. Haar geheim? “Alle dagen met een vrolijk gevoel opstaan. Contentement is het beste medicament”, weet de 105-jarige.