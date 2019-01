Elsie Sierens "Manager? Laat mij maar mater familias zijn" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Didier Verbaere

02 januari 2019

09u36 0 Destelbergen Elsie Sierens (50) werd in Destelbergen verkozen als eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente. Haar partij Open Vld haalde acht zetels binnen en vormt een bestuur met N-VA. Elsie volgt in Destelbergen Marc De Pauw op. Haar politieke vader zette na 24 jaar burgemeesterschap een punt achter zijn politieke carrière.

Elsie Sierens is gehuwd met Kris Moreels en de fiere mama van Robin (23), Lauren (20), Hellen (17) en Quinten (15). Beroepshalve is ze zelfstandig consulente in human resources en public relations. Een job die ze nu stopzet om voltijds burgemeester van Destelbergen te zijn. "Ik wil 24 op 24 beschikbaar zijn voor de inwoners", zegt Elsie. In 2000 werd ze lid van het Open Vld-bestuur in de gemeente en in 2012 kwam ze pas voor het eerst op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Elsie werd toen verkozen als raadslid. Na het overlijden van schepen Yves De Lausnay in maart 2017 werd ze schepen. En nu dus burgemeester.

Mannenbastion

"Politiek is en blijft een mannenbastion. Dat merkte ik reeds toen ik als enige vrouw zetelde in de politieraad. Ik vind het nog altijd vreemd dat ik me als vrouw blijkbaar meer moet bewijzen dan een man. 'Gaat ze de job wel aankunnen? Kan ze de leiding nemen?', die vragen lijken nog altijd ergens rond te zweven in de hoofden van mannen. Terwijl ik vind dat een vrouw zaken nu eenmaal sneller en grondiger analyseert dan een man", lacht Elsie. "Ik denk dat een vrouw ook een groter vermogen tot empathie heeft waardoor je sneller verbanden kan leggen en oplossingsgericht gaat denken. Een vrouw is ook milder en denkt veel sneller na als er zich een probleem stelt. Ik zal snel zoeken naar oplossingen zonder in een potje te blijven draaien. Niet enkel thuis, maar ook in de politiek. Zacht als het kan, streng als het moet."

"Communicatie zal één van de speerpunten zijn in ons nieuwe beleid. Woorden maken of kraken een mens en ik vind een heel efficiënte communicatie naar de burgers toe zeer belangrijk. Daar is nog werk aan de winkel als ik bepaalde zaken lees in de media of op onlinefora. De laatste jaren is dat niet verwaarloosd maar te weinig uitgespeeld. We moeten de inwoners meer informeren en betrekken in wat we als bestuur doen. Dat lost veel frustraties op. En niet enkel via het gemeentelijke informatieblad, maar via alle mogelijke kanalen. Infosessies naar de burger toe staan hoog op onze agenda. In alle kernen van Destelbergen, Heusden en Eenbeekeinde. Als team met het college en het managementteam, want samen sta je sterker", zegt Elsie.

Vrouwelijk beleid

Of een vrouw aan het stuur zich ook zal vertalen in het beleid? "Elk project verdient de nodige aandacht en ik wil geen enkel departement voortrekken. Ik ben iemand die graag praat en dingen ook uitpraat. Maar ik blijf natuurlijk wel een kind van middenstanders. Als dochter van een bakkersgezin heb ik hard leren werken, maar ook leren babbelen. Ondernemers blijven een belangrijke motor in de gemeente en die koester ik dus. Al moet iedereen die zich voor de maatschappij inzet gekoesterd worden. Dat is ook een vrouwelijke gave waarschijnlijk", lacht Elsie. "Er staan heel wat mooie projecten op stapel. Er komt een nieuwe recreatiezone in de Nederbroekstraat en we maken werk van een nieuwe school in Destelbergen. Het huidige gebouw is dringend aan renovatie of nieuwbouw toe. En we dromen al langer van een Sociaal Huis onder één dak. Waar we alle sociale diensten verzamelen op een zeer laagdrempelige manier. We zullen bekijken waar we dat het beste kunnen onderbrengen", zegt Elsie. "Als burgemeester zal ik ook wel minder leuke zaken en dossiers moeten aanpakken. Daarom heb ik ook de bevoegdheid Cultuur op mij genomen. Cultuur zorgt ervoor dat je na hectische momenten ook kan genieten van mooie en rustige momenten. Daar moeten we als gemeente waakzaam voor blijven in dit jachtige leven."

Het schepencollege van Destelbergen telt momenteel slechts twee vrouwen. Elsie Sierens en Eva Rombout, voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en bevoegd voor Sociale Zaken en Jeugd. "Ik ben geen voorstander van quota. Of je nu man of vrouw bent, je moet gewoon hard werken als je iets wilt bereiken in het leven. Ik heb liever een goeie man aan boord met de juiste kennis en voeling met de materie, dan een vrouw omdat het moet voor de cijfers.

Het verschil met mijn voorganger Marc (De Pauw, nvdr.), waar ik ongelooflijk veel van geleerd heb, is dat ik meer aanwezig zal zijn en toegankelijker wil zijn voor de burgers. Marc was heel integer en intellectueel en heeft de gemeente gemaakt tot wat ze is vandaag. Maar hij was eerder de manager van de gemeente, ik zal meer de mater familias worden van alle inwoners. Ik ben graag bij de mensen", besluit Elsie. (DVL)