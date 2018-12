Elsie Sierens legt eed af als eerste vrouwelijke burgemeester van Destelbergen Didier Verbaere

21 december 2018

Elsie Sierens (Open Vld) heeft in Gent de eed afgelegd als burgemeester van Destelbergen in handen van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. Ze is de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente. Huidige burgemeester Marc De Pauw kwam niet meer op tijdens de verkiezingen. Na een carrière van 24 jaar in de gemeentepolitiek, gaf hij de fakkel door. Elsie werd kopvrouw voor de liberale lijst en loodste haar partij naar de overwinning. Samen met N-VA vormen ze het volgende bestuur in Destelbergen. “Ik wil 24 op 24 burgemeester zijn voor alle inwoners", zegt Elsie. Op 3 januari om 19.30 uur wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Dan zal ook passend afscheid genomen worden van huidig burgemeester De Pauw.