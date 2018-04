Eerste lenteweekend park Harry Malter DOCHTER NEEMT SABBATJAAR, HARRY (80) WEER AAN HET ROER DIDIER VERBAERE

09 april 2018

02u41 0 Destelbergen Harry Malter, van het gelijknamige Familiepark aan de Bosheidestraat, viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Maar aan stoppen denkt hij nog lang niet. "Het plezier van de kinderen die hier dagelijks komen, is het mooiste wat er is", weet Harry.

Dieren- en familiepark Harry Malter opende tijdens het paasweekend de deuren voor haar 26ste seizoen. "Er werd opnieuw fors geïnvesteerd in een nieuwe speeltuin voor de kinderen en we bieden ook zomerkampen aan voor kleuters", zegt Harry. Karel Heinrich (Harry) Malter, telg uit de beroemde circusfamilie Malter, werd geboren op 9 april 1938 in Berlijn. Zijn vader baatte er een dierentuin in Schweinfurt uit maar tijdens de oorlog trok de familie rond met circusvoorstellingen. In 1978 vestigde Harry Malter zich in Heusden met zijn dieren en richtte er in 1992 het Familiepark Harry Malter op. Een combinatie van speeltuin, dierenpark, attracties en shows. Olifanten Chamba en Suzy waren in de beginjaren de populairste attracties. Na de dood van Chamba vond Suzy in 2010 een nieuwe thuis in Pairi Daiza. "Ik mis haar nog elke dag maar ik ga niet meer op bezoek. Het is te emotioneel voor haar en ook voor mij. Telkens als ze me zag, was ze dagenlang onrustig", vertelt Harry terwijl hij met zijn onafscheidelijke hoed op zijn golfkarretje door het park rijdt. Dat hij reeds 80 jaar is, is er nauwelijks aan te merken. Voor elk probleem bedenkt hij à la minute een oplossing. Elke vaste bezoeker en elk van de honderden beesten kent hij bij naam. Zoon Ignace ontvangt ondertussen de bezoekers aan de ingang. Dochter Sarah, die tien jaar geleden de fakkel overnam van Harry, neemt een sabbatjaar na de geboorte van haar eerste kindje. En dus is Harry weer de stuwende kracht van Harry Malter. "We willen vooral een kleinschalig familiepark blijven voor kindjes tot 12 jaar. Hier kunnen ze ongedwongen spelen zonder gestoord te worden door grote loebassen. En we houden alles betaalbaar", weet Harry. De jongste jaren bouwde hij een wasberen- en skunkverblijf, een kapucijnapen-volière, een verblijf voor stokstaartjes en een tropische hal met ringstaartmaki's. "Het gekste is dat de muizenstad het meest tot de verbeelding spreekt. Kinderen willen er telkens opnieuw naartoe", lacht Harry.





Geen pensioen

Jaarlijks lokt het park 150.000 bezoekers. "Dat gaat nog steeds in stijgende lijn. Ook in de winter zitten we niet stil. We hebben de hele speeltuin vernieuwd, de paden opnieuw verhard, een grote picknickhal gebouwd. Eigenhandig, samen met onze tien medewerkers. Ook het circus heeft een nieuwe zomershow met acrobaten en een fantastische show met duiven. Onze tent voor 500 bezoekers is vaak te klein. En in juli en augustus organiseren we avontuurlijke kampen", somt Harry enthousiast op.





"Ik wou eigenlijk 20 jaar geleden al met pensioen gaan. Maar ik zie hier kinderen die zich amuseren en mensen komen me 's avonds bedanken voor een fantastische dag. Daar doe ik het voor", besluit Harry. Alle info op www.harrymalter.be.