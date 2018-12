Eerste bezwaarschriften en petitie tegen dempen Damslootmeer Didier Verbaere

28 december 2018

In Destelbergen zijn de eerste bezwaarschriften ingediend tegen de plannen van aannemingsbedrijf Aertssens voor het dumpen van grond in het Damslootmeer en de aanleg van twee opslagplaatsen voor grond. De firma, een wereldspeler in grondverzet, wil er 750.000 kubieke meter grond of 1,2 miljoen ton dumpen. Er loopt een openbaar onderzoek tot 19 januari 2019. Ook de gemeente Destelbergen liet al weten dat ze de plannen negatief adviseert. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft het laatste woord na het openbaar onderzoek.

Heel wat inwoners maken zich zorgen over de veiligheid mochten er gedurende meer dan 10 jaar duizenden tientonners met aarde door de gemeente denderen. In de bezwaarschriften wordt ook opgemerkt dat de gemeentelijke MINA (Milieu en Natuur Raad) niet om advies werd gevraagd en het maatschappelijke debat over de impact van het ingrijpende project niet werd gevoerd.

In de vergunningsaanvraag gebruikt het bedrijf ook gemiddelden. ”Door het verhullen van de werkelijke cijfers van het aantal vrachtwagens is de impact onduidelijk”, klinkt het. De bewoners vrezen ook waardeverlies voor hun huizen en dat het volstorten van het meer de waterhuishouding grondig kan verstoren. Het Damslootmeer behoudt Heusden, Gentbrugge en Melle van overstromingen. Er is ook schrik voor stof- en lawaaihinder en mogelijke toxische stoffen in de aangevoerde aarde.

De buurtbewoners roepen ook iedereen op om bezwaar in te dienen voor 19 januari. Op 4 januari kan je ook een petitie tekenen in Café Sint-Annaplas in de Hooistraat in Heusden vanaf 20 uur.