Dubbele woninginbraak in Rendekensstraat 19 maart 2018

Dieven hebben vrijdagavond in twee woningen ingebroken in de Rendekensstraat in Heusden. In de ene woning sloegen de daders het glas van de deur stuk. Ze haalden alle kamers overhoop, gooiden de kleren uit de kleerkast en maakten alle lades leeg. De dieven gingen met een tv, geld, drie laptops en juwelen aan de haal. In de andere woning gingen de daders ook driest te werk en gooiden ze zelfs alle gezelschapsspelletjes uit de kast. De politie is een onderzoek gestart. Ook het buurtinformatienetwerk werd opgestart. (JEW/DJG)