Droogte en warmte nefast voor vogels rond Damvalleimeer 31 juli 2018

02u39 0 Destelbergen Achttien zieke en dode vogels zijn sinds vrijdag gevonden rond het Damvalleimeer in Destelbergen. De vogelsterfte is wellicht te wijten aan de hitte, die van het water een ideale habitat maakt voor de botulismebacterie.

"Omdat het zo heet en droog is, neemt de hoeveelheid zuurstof in het water af. Dat zorgt ervoor dat bepaalde bacteriën goed gedijen", duidt Michael Moors van Natuurpunt. "Sinds de uitbraak van blauwalg eind vorig jaar is het water niet genoeg afgekoeld. Daardoor bleven de bacteriën actief."





In de afgelopen weken werden er vier dode en zieke vogels aangetroffen. Afgelopen weekend waren dat er achttien. Zeven van de vogels zitten in het vogelasiel VOC Merelbeke. "Als de dieren hier aankomen, tonen ze verlammingsverschijnselen", klinkt het bij het VOC. "Ze kunnen niet meer lopen of vliegen en als de ziekte ver gevorderd is, kunnen ze hun kop niet meer ophouden. Dan kunnen ze verdrinken. Op het droge stikken ze." De symptomen wijzen op botulisme, maar totdat enkele stalen grondig getest zijn, is het niet zeker of de ziekte ook effectief in het water zit. Omwille van het besmettingsgevaar is alle contact met het water van het Damvalleimeer verboden. Er geldt een algemeen visverbod en honden moeten aan de lijn blijven. Dat was al verplicht, maar veel baasjes hielden zich er niet aan.





"In kleinere vijvers kunnen we een fontein plaatsen om zuurstof in het water te brengen, maar in een groot meer als het Damvalleimeer is dat een druppel op een hete plaat. Deze omstandigheden zijn dan ook extreem." (WSG)