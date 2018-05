Drie keer slachtoffer van vluchtmisdrijf in twee maanden 29 mei 2018

02u42 0

Drie keer in twee maanden tijd is Wouter D. uit de Zandrede in Heusden het slachtoffer geworden van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf.





Afgelopen weekend was het alweer prijs voor de onfortuinlijke Heusdenaar. De wagen van zijn moeder, een Volkswagen Up, stond er voor de deur geparkeerd, maar liep vooraan links wat schade op. "Tussen 4.30 uur en 12.30 uur moet de aanrijding gebeurd zijn", zegt hij. "De lak is er af. Jammer genoeg kan je niet zien welk type wagen ertegen is gereden. Ik vermoed dat de bestuurder heeft moeten uitwijken voor een tegenligger en zo de wagen van mijn moeder heeft geraakt." De voorbije twee maanden liep Wouters eigen wagen, een Audi A3, al tot tweemaal toe soortgelijke schade op aan de voor - en achterbumper. "Het is erg vervelend, want dat kost je telkens een paar honderd euro. En het is niet eens je schuld." De man deed een oproep naar getuigen op Facebook. Een klacht tegen onbekenden bij de politie heeft hij niet ingediend. "Dat brengt jammer genoeg toch niks op." (JEW)