Dochter Esther (25) eert met benefiet Sportyves overleden schepen Yves De Lausnay Wandelen en lopen rond Damvalleimeer voor Kom Op Tegen Kanker Didier Verbaere

06 december 2018

12u56 2 Destelbergen De vorig jaar aan maagkanker overleden schepen Yves De Lausnay van Destelbergen was een man die nooit opgaf. Ook plusdochter Esther Verhamme (25) is een doorzetter wil hem blijvend herinneren in het sportieve evenement Sportyves tegen kanker. Op zaterdag 15 december kan je wandelen, fietsen en lopen aan het Damvalleimeer ten voordele van de Warmste Week en het kankeronderzoek.

Schepen van Sport Yves De Lausnay overleed op 19 maart vorig jaar op 43-jarige leeftijd. Hij was enorm geliefd in Destelbergen. Na zijn dood werd reeds eer betoond met de Trofee De Lausnay tijdens het jaarlijkse sportgala. En nu is er Sportyves tegen kanker van Ester Verhamme, de dochter van Yves' partner Mieke.

“Ik wou vorig jaar al iets organiseren tijdens de Warmste Week, maar het lag allemaal nog te vers in het geheugen", zegt Esther. Tijdens het jongste familiefeest werden de koppen opnieuw bij elkaar gestoken. “We wisten meteen dat het een sportief evenement moest worden. Hij was schepen van sport en zelf ook heel sportief”, vertelt Esther.

Ik wilde vorig jaar al iets organiseren, maar het was allemaal nog wat te vers Esther Verhamme

Op 18 maart 2017 stuurde Yves zijn laatste sms ooit naar een goeie vriend met de boodschap ‘opgeven is geen optie’. “Zo was Yves. Een man die nooit opgaf en is blijven vechten tot de allerlaatste minuut van zijn leven. Met een onwaarschijnlijk vermogen om ook nog eens positief te blijven. Klagen deed hij nooit. Hij was heel geliefd. Zelfs toen hij doodziek was en niet meer kon gered worden en zelf alle hulp nodig had, ging hij liever eerst nog andere mensen helpen”, slikt Ester.

Sportief event

De teller van Sportyves tegen kanker staat ondertussen op 282 deelnemers en 5.880 euro. “Aanvankelijk wilden we enkel wat wandelen en lopen. Ondertussen sprong ook Fietsclub Admiraal op de kar, wordt er een kerstmarkt georganiseerd, is er kinderanimatie en hebben we steun van tientallen vrijwilligers, de hele familie en de gemeente. Sportyves is uitgegroeid tot een heus evenement. Iedereen wil een steentje bijdragen en we hopen op 500 deelnemers. Hoofdsponsor Belfius draagt nu ook 50 cent per gewandelde of gelopen kilometer bij dus we hopen op een fors bedrag ”, aldus Esther. “Het moet ook een echte familiedag worden en willen er een jaarlijks evenement van maken ter herinnering aan Yves”, zegt Esther.

Onderzoek maagkanker

Yves De Lausnay overleed aan een zeldzame vorm van maagkanker. “Omdat het zeldzaam is, werd er nog maar weinig onderzoek naar gevoerd. Die strijd willen we nu samen aangaan en geld inzamelen voor onderzoek. Voor mijn pluspapa komt het te laat, maar we hopen dat andere mensen een betere uitkomst hebben dan hem”, besluit Esther. Het event vindt plaats aan de Sporthal Bergenmeers in de Koedreef. De kerstmarkt en kinderanimatie op het dakterras van Sportbar ‘t Meer. Iedereen welkom van 10 tot 15 uur. Alle info en inschrijven kan via www.yvestegenkanker.be.