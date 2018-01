Destelbergenaar riskeert vijf jaar cel voor drugssmokkel 02u37 0 Destelbergen Een Surinamer uit Destelbergen riskeert vijf jaar cel en 6.000 euro voor internationale drugssmokkel.

Volgens het parket is Ryan G., die sinds 2013 in Destelbergen woont, al drie jaar bezig met de drugssmokkel. Hij werkte hiervoor samen met een Surinaamse voetbalinternational, die in hoofdstad Paramaribo al dertig maanden cel gekregen heeft voor drugstraffiek. Tijdens een observatie volgde de politie hem tot in de luchthaven van Orly, waar hij Elodie S. (20) oppikte. In een hotel pakte de politie hen allebei op en volgde een hallucinante vondst: de vrouw had maar liefst 2,180 kilogram cocaïne in haar lichaam. Het grootste deel had ze als bolletjes ingeslikt, de rest had ze vaginaal en anaal ingebracht. Het parket becijferde dat hij zo'n 237.000 euro versluisde naar Suriname.





Sinds de inval zitten zowel de man als de vrouw al zeven maanden in de gevangenis. Ook een kind van nog geen anderhalf jaar oud verblijft bij de vrouw in de gevangenis van Brugge. De vrouw riskeert twee jaar cel en 6.000 euro boete. Uitspraak op 21 februari. (JEW)