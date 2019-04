Destelbergen zet besluit deputatie Damslootmeer online Didier Verbaere

18 april 2019

15u16 2 Destelbergen Het gemeentebestuur van Destelbergen heeft het besluit van de deputatie over de geweigerde omgevingsvergunning van het Damslootmeer integraal online gezet.

De Deputatie van provincie Oost-Vlaanderen nam op 4 april een besluit over het dossier rond het Damslootmeer. Het gemeentebestuur had hierin een belangrijke adviserende rol. De deputatie volgde de argumenten van de gemeente en keurde de aanvraag af. De firma Aerstssen wou het meer gedeeltelijk dempen met grond en de oevers ophogen. Hiertegen werden meer dan 1800 bezwaarschriften ingediend.

“Het dossier Damslootmeer omvatte een omgevingsvergunningsaanvraag van aannemingsbedrijf Van Aertssen nv. Het aannemingsbedrijf diende op 21 november 2018 een aanvraag voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en stedenbouwkundige handelingen in bij de provincie Oost-Vlaanderen. Het gemeentebestuur had in dit dossier een belangrijke adviserende rol, zowel op vlak van stedenbouw als van leefmilieu. De bezwaarschriften en opmerkingen vormden een essentieel onderdeel van dat advies”, zegt burgemeester Elsie Sierens. Je kan het lezen via het omgevingsloket van de gemeente (dossier Stapsteenweg 2018108151). De firma kan wel nog in . beroep gaan tegen het besluit van de deputatie of een nieuw dossier indienen.