Destelbergen wijst aanvraag dempen Damslootmeer naar de prullenmand Negatief advies voor project Damslootmeer Didier Verbaere

24 januari 2019

19u52 7 Destelbergen Het schepencollege van Destelbergen heeft unaniem een negatief advies gegeven voor de vergunningsaanvraag van de firma Aertssen en het ontdiepen van het Damslootmeer.

Tot 19 januari liep er een openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag van aannemingsbedrijf Aertssens voor het gedeeltelijk dempen van het Damslootmeer en voor de aanleg van twee opslagplaatsen voor grond. De firma uit Stabroek, een wereldspeler in grondverzet, wil er 750.000 kubieke meter of 1,2 miljoen ton grond dumpen in het meer en op de oevers. En dit gedurende 10 tot 15 jaar. Dat betekent een aan en afrijden van 60.000 tientonners door de dorpskern van Heusden.

Hiertegen ontstond een storm van protest en verontwaardiging in Heusden en Destelbergen. Inwoners, scholen en Natuurpunt starten een campagne om bezwaar in te dienen. Uiteindelijk werden er 1878 bezwaarschriften ingediend bij het gemeentebestuur. Zij hadden tot 31 januari tijd om een advies uit te brengen bij de Provincie die het laatste woord heeft. Maar zolang heeft het schepencollege niet gewacht. “Vandaag (maandag) hebben we unaniem negatief advies uitgebracht op basis van de argumenten in de 1878 bezwaarschriften”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld). “Dit is het zwaarste dossier waarmee Destelbergen ooit mee geconfronteerd werd en er is absoluut geen draagvlak. Ik wil mijn administratie bedanken voor het titanenwerk dat ze hebben verricht bij het verwerken van de bezwaren. En de inwoners voor hun massale bekommernissen”, zegt de burgemeester.

De gemeente kreeg de afgelopen weken 1094 identieke bezwaarschriften op papier, 546 individuele bundels en 238 digitale bezwaren. “Die waren goed onderbouwd met kennis van zaken”, zegt milieuambtenaar Dirk De Pauw. “We vinden het onverantwoord om de bevolking van Destelbergen gedurende 15 jaar te belasten met deze trafiek van vrachtwagens. Een permanente bron van hindernis en ongemakken”, zegt De Pauw. “Het aanvraagdossier was ook niet volledig. Zo was er geen enkele aanvraag ingediend voor de vernietiging van vegetatie in een natuurgebied, welk materiaal er zou gebruikt worden en welke impact dit zou hebben op mens en omgeving”, somt Dirk De Pauw op.

De aanvrager (Aertssens) minimaliseert ook de effecten op luchtkwaliteit en de risico’s op zware ongevallen, geluid en bodemverontreiniging en houdt geen rekening met mogelijke effecten op de waterhuishouding in de omgeving. Het negatieve advies van de gemeente heeft ook haar bedenkingen bij het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend. “Op een strategisch moment waardoor het openbaar onderzoek tijdens de eindejaarsperiode moest gevoerd worden. Wellicht om bestudering en grondige reacties te vermijden”, klinkt het. In het dossier staan nog tientallen argumenten waarom de gemeente deze werken niet wil op haar grondgebied. “Dit is duidelijk geen natuurinrichtingsproject zoals voorgesteld en aangevraagd. Hun enige doel is het kwijtraken van gronden die vrijkomen bij graaf- en aanlegwerken in de ruime regio van Gent. De aanvraag is er enkel voor de ondersteuning van een bedrijfseconomische en financiële doelstelling van Aertssen en de zeilclub RBSC. Voor hen een financieel zeer lucratieve deal. Dat gaven ze zelf toe”, zegt De Pauw.

“De risico’s op een langdurige of zelfs permanente verstoring van de waterplas zijn zeer reëel en ernstig. Eigenlijk vragen ze een blanco cheque zonder enige vorm van controle op basis van beloftes en eventuele opportuniteiten.” De Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen krijgt dinsdag het dossier toegestuurd en moet ten laatste op 12 april haar beslissing bekend maken. De gemeente Destelbergen organiseert op woensdag 6 februari om 19.30 uur een infosessie voor de bevolking in het Jeugd- en Gemeenschapscentrum om haar standpunten nog eens te verduidelijken.