Destelbergen plant nieuwe bos 1000 vuren Didier Verbaere

07 maart 2019

15u30 0 Destelbergen De gemeente Destelbergen gaat een nieuw bos planten in de Kerkham aan de openbare parking ‘1000 vuren’ op een perceel van ongeveer één hectare groot. Iedereen is welkom op zondag 17 maart op de plantdag om mee te bouwen aan het nieuwe bos.

De gemeente roept iedereen op die een belangrijke gebeurtenis in zijn of haar leven wil herdenken of eren met symboliek van het aanplanten van een boom om in te schrijven. Een geboorte, een huwelijk, het afscheid van een geliefde, een unieke vriendschap? Alles kan en de reden waarom je jouw boom aanplant, kan je nadien laten vereeuwigen op een centrale gedenkplaats. Maar je kan ook gewoon een handje toesteken met je vereniging of met het gezin.

Iedereen is welkom op de plantdag op zondag 17 maart van 9.30 uur tot 13 uur om mee te werken. Er wordt een hapje en (warm) drankje voorzien voor alle deelnemers. Schrijf je in via duurzaamheid@destelbergen.be of op 09/228.33.09 met vermelding va contactgegevens, het aantal bomen dat je wenst aan te planten en de vermelding die je wenst op de centrale gedenkplaats in het bos.