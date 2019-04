Deputatie weigert vergunning dempen Damslootmeer in Destelbergen Didier Verbaere

04 april 2019

18u16 7 Destelbergen De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen volgt het negatief advies van haar commissie in het dossier van het dempen van het Damslootmeer in Destelbergen en weigert een vergunning. De firma Aertssen had in december een vergunningsaanvraag ingediend om een deel van het meer te dempen en de oevers verhogen. De bouwaanvraag leidde tot een storm van protest en meer dan 1.800 bezwaarschriften. “De vergunning hiervoor werd donderdagochtend besproken en is geweigerd”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V).

Daarmee komt er een voorlopig einde aan de vergunningsaanvraag van aannemingsbedrijf Aertssens voor het gedeeltelijk dempen van het Damslootmeer en de aanleg van twee opslagplaatsen voor grond. De firma uit Stabroek, een wereldspeler in grondverzet, wou er in praktijk 750.000 kubieke meter of een miljoen ton grond dumpen in het meer en op de oevers. En dit gedurende 10 tot 15 jaar. Dat betekent een aan- en afrijden van 60.000 tientonners door de dorpskern van Heusden.

“We hebben het advies van de Provinciale Omgevingsvergunnings Commissie (POVC) bestudeerd en gevolgd”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert. Zij is verantwoordelijk voor de omgevingsvergunningen in de provincie. Tegen de aanvraag werden 1.873 bezwaren ingediend. “Een deel van die bezwaren was inderdaad gegrond. Ook op basis van de stedenbouwkundige handelingen en de impact op het milieu en de waterhuishouding hebben we de vergunning geweigerd. Het dossier van de aanvrager doorstond de natuurtoets niet en zou een aanslag betekenen op de mobiliteit in de gemeente”, zegt Grillaert. Er waren daarnaast ook volledige of gedeeltelijke negatieve adviezen van de Vlaamse overheidsdiensten Ruimte en Milieu, OVAM, VMM, ANB en van de Oost-Vlaamse provinciale deskundigen Integraal Waterbeleid, Ecologie, Milieu en Stedenbouw/Ruimtelijke Ordening.

De firma kan nu binnen de 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State en de weigering aanvechten. Of ze kan proberen om een nieuwe aanvraag en een nieuw dossier in te dienen.