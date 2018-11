Davidsfonds naar Karmelietenklooster en de Sint-Baafskathedraal Didier Verbaere

13 november 2018

14u06 0

Davidsfondsafdeling Heusden en Wetteren-Ten-Ede trekken op zaterdag 17 november op daguitstap naar Gent. In de voormiddag brengen ze een begeleid bezoek aan het Karmelietenklooster in de Burgstraat en het Karmelitaans Centrum voor verstilling en verdieping. Na het middagmaal is er een korte wandeling naar de Sint-Baafskathedraal voor een begeleid bezoek met speciale aandacht voor de Vijdtkapel, waar tot voor enkele tientallen jaren het Lam Gods ondergebracht was. Nu hangt er een replica Kostprijs voor gidsbeurten en middagmaal is 37 euro en 35 euro voor Davidsfondsleden. Verzamelen op Heusdendorp om 9.10 uur voor de rit met openbaar vervoer naar Gent. Inschrijven via overschrijving op rekeningnummer 447-2600501-50 of BE86.4472.6005.0150.