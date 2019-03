Damvallei houdt quiz voor 25ste verjaardag Didier Verbaere

18 maart 2019

10u57 0 Destelbergen Natuurpunt Gent , Kern Damvallei bestaat dit jaar 25 jaar. Voor de gelegenheid werd de allereerste Damvalleikwis georganiseerd met 24 ploegen van 4 personen in zaal Berghine in Destelbergen.

Twee presentatoren loodsten De Naaldekokers, De Cevisten, De 4 wijze moatses, K’BENG, De vrienden van Olijfje, De Korhoenders, Minder is meer, De Rode Smurfen, TC Racso, Fam like You, De Flitsende Flamingo’s, QUISTET, De Denktanken, Groen achter de oren, Het Kwintet, Kokdief, De fietskes, Kandernieopkomen, De Vriendjes, Moeten we nog even over nadenken, Hermanweetal, De quiztenbiebels, De Klimaatjes, Blauwe geschelpte doorheen meer dan 100 vragen over uiteenlopende thema’s.

Uiteindelijk waren het De Naaldekokers die als eerste ploeg een prijzenpakket wegkaapte. Ook voor de andere ploegen lag een bedankje klaar. “Een geslaagd initiatief dat we zeker nog eens gaan herhalen”, zegt Louis Govaert van de kern Damvallei.