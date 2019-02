Daar zijn de blauwalgen alweer: zwemverbod na enkele zonnige dagen Didier Verbaere

20 februari 2019

14u39 2 Destelbergen Na amper enkele zonnige dagen is er opnieuw een drijflaag van cyanobacteriën op het Damvalleimeer in het Oost-Vlaamse Destelbergen vastgesteld. Opmerkelijk want normaal gezien ontwikkelt de ‘blauwalg’ zich vooral tijdens warme zomerdagen. Er geldt een zwemverbod, al is het maar de vraag of er iemand van plan is dat te overtreden.

De gemeente stelde maandag een verdachte, rood-bruine drijflaag vast op het Damvalleimeer. Na inspectie van De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bleek dat het om een zeer zware, potentieel toxische natuurlijke cyanobacteriënbloei gaat. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kunnen de toxische stoffen ook verwaaien en bestaan er ernstige gezondheidsrisico’s bij contact met de drijflaag of onderdompeling in water. Zij adviseerden een onmiddellijk recreatie- en contactverbod. Dat verbod blijft gelden tot de volledige drijflaag is verdwenen en de Vlaamse Milieu Maatschappij groen licht geeft. De gemeente zal tweemaal per week controles uitvoeren. De burgemeester denkt dat vooral de temperatuurschommelingen van de laatste weken van 4 naar 15 graden aan de oorzaak liggen van de plotse bloei van de algen. Ook dat wordt onderzocht.