Clubhuis volledig afgebrand

Een zware brand heeft dinsdagnacht het clubhuis in de Wezenwegel in Heusden in de as gelegd. Het gebouw brandde helemaal uit.





De mensen die het clubhuis uitbaten laten hun hoofd echter niet hangen en willen het gebouw zo snel mogelijk renoveren. Daarom is er een crowdfunding gestart, waarbij het doel is om 500 euro in te zamelen. (JEW/DJG)