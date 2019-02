CD&V vraagt lagere snelheden op snelwegen in Destelbergen : 90 per uur op R4 en E17 Didier Verbaere

20 februari 2019

13u46 0 Destelbergen De CD&V fractie zet de toenemende geluidsoverlast door snelwegen op de politieke agenda van de gemeenteraad in Destelbergen op donderdagavond 21 februari. Ze vraagt het schepencollege om haar standpunten te ondersteunen en te bepleiten op Vlaams niveau.

“Heel wat inwoners ondervinden toenemende geluidsoverlast van de autostrades die onze gemeente doorkruisen. Flankerende maatregelen dringen zich op. De ombouw van R4 Oost en West tot primaire wegen genereert extra verkeer op de R4, richting E17 en E40. Ook de groei van de Gentse Haven zorgt voor meer verkeer. Gents schepen van mobiliteit, Filip Watteeuw, uitte nog deze week zijn bezorgdheid dat de Oosterweelverbinding het mobiliteitsprobleem naar Gent verlegt”, schetst raadslid Carolien Ongena de situatie in Destelbergen.

Overal 90 per uur

Zij vraagt dan ook om de snelheid op R4 en E17 te verlagen tot 90 kilometer per uur in Destelbergen. “De doorstroming verbetert, CO² uitstoot vermindert, geluidsoverlast neemt af en bevordert het leefklimaat. Daarbij is een uniforme aanpak in snelheidsregimes aangewezen. De 90 kilometer grens op de R4 is nu al een feit. Behalve in Destelbergen waar nog steeds een maximale snelheid van 120 geldt. Ook op het E17-viaduct in Gentbrugge geldt reeds de beperking tot 90 kilometer per uur. Dus in principe is het een kleine ingreep om dit ook op ons grondgebied door te voeren. Deze maatregel kan op korte termijn ingevoerd worden”, meent Carolien.

“Op lange termijn verdedigen wij de visie om het E17-viaduct te vervangen door een tunnel tussen de Gentbrugse Meersen en de Scheldevallei in Merelbeke en Zwijnaarde”, zegt Ongena. De fractie sluit zich aan bij het standpunt van het Gents stadsbestuur, die dezelfde maatregelen wil treffen op hun grondgebied. “Het is hoogtijd om in maart gezamenlijk in overleg te treden met de bevoegde minister van mobiliteit, Ben Weyts. Hij beloofde reeds vorig jaar om dit te onderzoeken maar het antwoord blijft uit”, besluit Ongena.