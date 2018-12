CD&V-schepenen Raymond Luyckx en André De Groote nemen afscheid van politiek Op 20 december laatste gemeenteraad in Destelbergen Didier Verbaere

13 december 2018

11u42 0 Destelbergen Eerste schepen, Raymond Luyckx en schepen André De Groote hebben beslist om hun mandaat als gemeenteraadslid in Destelbergen niet op te nemen. Beide CD&V schepenen werden in oktober opnieuw verkozen als gemeenteraadslid maar zetten een punt achter hun politieke carrière.

“Raymond was maar liefst 30 jaar schepen en André 24 jaar. In 1988 werd Raymond Luyckx direct verkozen als schepen onder het burgemeesterschap van Roger Gijselinck (CD&V). André De Groote was toen gemeenteraadslid en werd voor het eerst schepen in 1994. Ze hebben zich al die jaren met bijzonder veel toewijding ingezet voor de inwoners van onze gemeente. We zijn hen daar zeer dankbaar voor en zullen hen op de gepaste manier huldigen op ons CD&V-nieuwjaarsontbijt op 20 januari 2019”, vertelt Carolien Ongena. Haar partij werd na de verkiezingen opzij geschoven in het schepencollege en vervangen door de N-VA fractie.

Beide CD&V raadsleden geven nu de fakkel door. Ivan Stevens, Didier Lebrun en de 21-jarige Laura Van Rentergem zullen op 3 januari hun eed afleggen als gemeenteraadslid. Daarnaast maken Carolien Ongena en Alain Torcq deel uit van de CD&V-fractie. Blijde Vercamer en Carine Plovie zetelen de volgende bestuursperiode in het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.

“De gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober geven ons een dubbel gevoel. CD&V is de sterkste stijger in de gemeente, maar we belanden na 30 jaar in de oppositie. We zullen onze dossierkennis en bestuurservaring gebruiken om op een constructieve manier oppositie te voeren, want onze gemeente ligt ons nauw aan het hart”, besluit Carolien Ongena.

De gemeenteraad in zijn huidige samenstelling komt op donderdag 20 december voor het laatst samen. Dan wordt ook burgemeester Marc De Pauw (Open Vld) in de bloemen gezet na een carrière van 30 jaar in de gemeenteraad. De Pauw werd gemeenteraadslid na de verkiezingen van 1988 en tot burgemeester verkozen in 1995. Bij de jongste verkiezingen kwam hij niet meer op. Partijgenote Elsie Sierens werd lijsttrekker en wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Destelbergen.