CD&V huldigt afscheidnemende mandatarissen Didier Verbaere

21 januari 2019

14u48 0 Destelbergen Tijdens haar nieuwjaarsreceptie in Destelbergen heeft CD&V haar afscheidnemende mandatarissen in de bloemen gezet. Raymond Luyckx en André De Groote namen afscheid van de gemeentepolitiek in Destelbergen. Ook gedeputeerde Sander Vercamer zette een punt achter zijn carrière in de Provincie.

Raymond werd voor het eerst verkozen in de gemeenteraad als 40-jarige in 1982 maar gaf toen voorrang aan zijn schoonbroer Roger Willems om te zetelen. In 1988werd hij meteen eerste schepen en vormde jarenlang een tandem met burgemeester Marc De Pauw. Ook André werd raadslid in1988 en schepen in 1994. CD&V belandde na de verkiezingen in de oppositie en begint de legislatuur met een jonge ploeg. Ook Lien Vercruysse en Patrick Naessens namen afscheid van de gemeenteraad. Gedeputeerde Sander Vercamer zette een punt achter zijn jarenlange carrière in de Provincieraad. Hij werd voor het eerst verkozen in 1981 en was sinds 1985 maar liefst 33 jaar lang gedeputeerde. Er werd ook door de leden een nieuwe voorzitter verkozen. Katrien Penne is gewezen secretaris-generaal Federatie Vrije Beroepen (Unizo), onderzoeker aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en raadgever op het Kabinet van viceminister-president Hilde Crevits. Ze is getrouwd met Paul De Hondt en moeder van Petra (24), Ester (23) en Rik De Hondt (17).