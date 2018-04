CD&V Heusden wil verkeer viaduct niet 16 april 2018

De plaatselijke CD&V afdeling in Heusden staat achter het idee om een alternatief te zoeken voor de verkeersafwikkeling over het viaduct van de E17 in Gent, maar wil niet dat dit via de R4 in Destelbergen wordt omgeleid.





"Er worden door verschillende instanties ballonnetjes opgelaten om het E17-viaduct in Gentbrugge gewoon af te schaffen en het verkeer om te leiden langs de R4. Het kan niet de bedoeling zijn om de 120.000 voertuigen, die dagelijks over het viaduct in Gentbrugge rijden, via de R4 te sturen. Dit scenario vinden wij onaanvaardbaar", aldus schepen Carolien Ongena (CD&V)."Onze CD&V-fractie ondersteunt de resolutie van enkele Vlaamse parlementsleden. Ze pleiten voor een leefbare toekomst in Gentbrugge en vragen de Vlaamse Regering om werk te maken van een grondige renovatie van het viaduct tegen 2020. Er wordt een studie gemaakt om de kosten en baten van verschillende scenario's voor de vervanging van het E17-viaduct te onderzoeken. Maar wij gaan absoluut niet akkoord met een scenario waarbij het viaduct afgeschaft wordt en de lasten verschoven worden naar de R4."





(DVL)