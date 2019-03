Burgemeester Elsie Sierens en Eveline Hoste voor Open Vld naar verkiezingen Didier Verbaere

19 maart 2019

13u21 2

Burgemeester Elsie Sierens en raadslid Eveline Hoste uit Destelbergen nemen een plaats in voor Open Vld bij de volgende Vlaamse en federale verkiezingen. Elsie Sierens werd in oktober verkozen tot eerste vrouwelijke burgemeester van Destelbergen. Zij neemt de 2de duwersplaats in op de lijst voor het Vlaams Parlement. Eveline Hoste, miss Belgian Beauty 2001, werd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van Destelbergen meteen verkozen als gemeenteraadslid en staat op 26 mei op de 26ste plaats voor het federaal parlement. Lijsttrekker voor het Vlaams Parlement is Carina Van Cauter, federaal lijsttrekker is Alexander De Croo.