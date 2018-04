Buitenwippers riskeren cel voor hardhandige aanpak 28 april 2018

02u32 0

Twee buitenwippers van discotheek Bocca in Destelbergen riskeren een celstraf omdat ze twee bezoekers erg hardhandig aanpakten. De feiteren dateren van liefst vier jaar geleden, maar het duo beklaagden moest zich gisteren pas aanmelden bij de Gentse correctionele rechtbank. Op 21 april 2014 maakten twee broers, die bekend zijn bij het gerecht, te veel amok in de discotheek. De buitenwippers gooiden het duo buiten, maar daar bleef het niet bij. De politie trof de broers op de parking huilend en vol bloed aan. Beiden waren een tijdje arbeidsongeschikt. Volgens de verdediging vielen er slagen langs beide zijden. De enige getuige zou bovendien een vriend geweest zijn van de broers. Toch vorderde het parket tien maanden cel voor slagen en verwondingen. De gevangenisstraf mag volgens de procureur wel met uitstel uitgesproken worden. Ook een werkstraf behoort tot de mogelijkheden op het vonnis, dat over vier weken klinkt. (OSG)