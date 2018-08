Brandstichting van houtstapel buurman: "Belemmerde mijn zicht" 22 augustus 2018

Een man uit Destelbergen riskeert een gevangenisstraf omdat hij enkele weken geleden de houtstapel van zijn buurman in brand stak. "Onder invloed van vijf of zes Duvels", volgens de advocaat van de man, probeerde hij de stapel 's nachts in as te leggen omdat die zijn uitzicht zou belemmeren. "Hij had het beter beleefd gevraagd", weet de advocaat van de beklaagde. Door de droogte bestond het risico dat de vlammen zouden overslaan naar een nabijgelegen schuur, maar de brandweer kon dat vermijden. De beklaagde betuigde in de rechtbank zijn spijt. "Ik wist niet dat mijn gedrag zulke gevolgen kon meebrengen", klonk het. "Ja, mijn frank is gevallen." Het parket wil zich akkoord verklaren met een celstraf met uitstel. Vonnis over een maand. (OSG)