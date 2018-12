Bouwbedrijf wil 1,2 miljoen ton zand dumpen aan Damslootmeer in Destelbergen 15 jaar lang en 200 dagen per jaar 1 vrachtwagen per 1,5 minuut nodig Didier Verbaere

25 december 2018

14u35 0 Destelbergen Het aannemingsbedrijf Aertssen uit Stabroek heeft een vergunning aangevraagd voor het uitdiepen van het Damslootmeer in Destelbergen en de aanleg van twee tussentijdse opslagplaatsen voor grond. In werkelijkheid wil de firma, een wereldspeler in grondverzet, er 750.000 kubieke meter grond of 1,2 miljoen ton dumpen. Er loopt een openbaar onderzoek van 21 december tot 19 januari.

De timing voor de aanvraag van een vergunning lijkt strategisch gekozen. Heel wat mensen die bezwaren zouden hebben, zijn in vakantiemodus of feeststemming. En er is een wissel van het gemeentebestuur en de Bestendige Deputatie van de Provincie. Zij moeten uiteindelijk beslissen over de vergunningen voor Aertssen. Het bedrijf had aanvankelijk een ‘natuurinrichtingsplan’ voor het gebied aangevraagd voor een periode van 15 tot 20 jaar.

1,2 miljoen ton zand

Maar in werkelijkheid gaat het dus om het massaal dumpen van grond. In de huidige aanvraag wordt een vergunning gevraagd voor de exploitatie, de verontdieping van het meer, de versteviging van de oevers en de aanleg van twee TOP’s (tussentijdse opslagplaatsen van grond) aan de Stapsteenweg en Hooistraat in Destelbergen. In de praktijk gaat het om de aanvoer van 750.000 kubieke meter zand, goed voor 1,2 miljoen ton. En dit gedurende 10 tot 15 jaar.

50 vrachtwagens per dag

Er zou enkel gewerkt worden in de periodes buiten de werking van de zeilclub aan het meer. Maar dan nog gaat het om gemiddeld 200 werkende dagen per jaar. Volgens een nota van het bedrijf zijn hiervoor gemiddeld 34 tot 50 vrachtwagens per dag nodig. Maar dat zijn dus de gemiddelden voor een gans jaar. In praktijk gaat het over 1 vrachtwagen om de 1,5 tot 2 minuten die via de Laarnebaan, de Meersstraat en de Hooistraat naar de Stapsteenweg moeten. En terug uiteraard. Of zo’n 60.000 20 tonners die door Destelbergen zullen rijden.

Protest

De omwonenden kregen ondertussen een aangetekend schrijven van het bedrijf over het lopende openbare onderzoek en protesteren nu reeds massaal op de sociale media. Maar er is nog geen enkel bezwaar ingediend tegen de plannen via het Omgevingsloket. Het gemeentebestuur van Destelbergen zou ook negatief advies geven na onderzoek door de administratie. Zulke vrachtwagentrafiek zou immers een zware impact hebben op de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Om maar te zwijgen van de beschadigingen aan de wegen en de waardevermindering van de woningen. Alle info is te vinden op www.destelbergen.be en www.omgevingsloket.be.