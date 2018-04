Bloeiend Destelbergen, maar niet in Heusden 13 april 2018

02u39 0

Vandalen, of waren het iets te trotse Heusdenaars, hebben langs de Veerdreef in Heusden de grote bloembak met het opschrift 'Bloeiend Destelbergen' omgekipt. De bak staat er al enkele weken en verwelkomt het verkeer dat het centrum van Heusden binnenrijdt. Alleen was die bak voor heel wat Heusdenaren een echte doorn in het oog. "Want een echte Heusdenaar komt niet uit Destelbergen", klinkt het bij de harde kern. Op die manier maakten enkele inwoners van de deelgemeente duidelijk wat het van de bloembak denkt. (JEW)