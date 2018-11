Beginnende garagebrand snel onder controle Wouter Spillebeen en Sam Ooghe

20 november 2018

15u07 0 Destelbergen In een garage langs de Dendermondsesteenweg in Destelbergen is in de nacht van maandag op dinsdag rond middernacht een brand ontstaan. De materiële schade bleef gelukkig beperkt, volgens de hulpdiensten.

Iets voor middernacht kreeg de brandweer de oproep nadat een rookmelder de bewoners alarmeerde. In de garage naast een huis in de Sparrenstraat was een zware rookontwikkeling ontstaan. Omdat het vuur ontstond in een bijgebouw, konden de bewoners zonder risico het huis verlaten. De brandweer kwam vliegensvlug ter plaatse en ging de brand te lijf toen die nog in een beginnende fase was. Daardoor kregen ze het vuur onmiddellijk en met beperkte schade aan de garage onder controle. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar er is in elk geval geen sprake van kwaad opzet.