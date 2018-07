Balletschool An Van den Broeck heeft eigen stek 03 juli 2018

03u07 0 Destelbergen "Alles komt bij elkaar, mijn nieuwe school voelt aan als een stabiel huwelijk. Eindelijk de rust en ruimte om in te werken", zeg An Van den Broeck (50).

Zij opende vorige zondag haar nieuwe 'Balletschool An Van den Broeck' op de Dendermondsesteenweg in Destelbergen. Al 22 jaar heeft ze haar eigen balletschool. "Ik ben zeer gelukkig, vroeger werkte ik vanuit gehuurde ruimtes, geen ideale situatie met soms de nodige afleiding. Nu hebben we alles wat we nodig hebben: een atelier, danszalen, alles op maat voor onze dansers", zegt An. Zij is zelf ook als klein meisje beginnen dansen. "Toen ik ballet voor het eerst ontdekte zei ik tegen mijn moeder: Mama, ik wil alle dagen ballet dansen. Na hard werken kwam ik zo terecht in de Koninklijke Balletschool in Antwerpen en het MUDRA van Maurice Béjart in Brussel." Na een passage in de modewereld besloot ze les te geven op een privé-school, maar al snel was het duidelijk dat het niet de eindhalte was. "Ik dacht bij mezelf: ik kan dit beter, zeker op artistiek vlak. Dus besloot ik mijn eigen school op te richten."





Dat An zeer gedreven en artistiek is, is overduidelijk als je haar atelier binnenstapt.





"Hier liggen in totaal 4.500 kostuums voor de dansers. Ik ontwerp ze één voor één zelf. Dat talent zit gewoon in mij, ik maakte mijn eerste kleedje al toen ik 11 was." Voor ze het wist was haar school een succes. "Het groeide en groeide. Vandaag zitten we met een 200-tal leerlingen die 3 tot 4 keer per week les komen volgen. Het is een droomjob. Ik zal dit doen tot ik erbij neerval." (DJG)