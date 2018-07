Aziatische keuken in vroegere Eetwinkel Van Cauwenberghe DIDIER VERBAERE

13 juli 2018

De Chinese familie Yang heeft een nieuwe vestiging van haar Aziatisch restaurant Keyaki geopend in de voormalige Eetwinkel Van Cauwenberghe op de Dendermondsesteenweg in Destelbergen. De familie heeft ook al drie soortgelijke restaurants in Luik, Rochefort en Andennes. Enkele Nederlandstalige neven en nichten van de familie richten nu hub vizier richting Vlaanderen. "We serveren Aziatische, Chinese, Japanse en Thaise keuken in buffetvorm. Klanten mogen aanschuiven zo vaak ze willen", legt de zaakvoerder uit. Naast een koud en warm buffet met voorgerechten, loempia's, vis en vleeshapjes, heb je er keuze uit gerechten op de grill, in de wok of teppanyaki. Je kan er lunchen aan 15 euro en 's avonds aanschuiven voor 26 euro.