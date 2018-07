Al 210 handtekeningen tegen plannen Viadukaduk 26 juli 2018

Bewoners uit Heusden, Melle en Merelbeke - verenigd in de groep 'geen.2deR17' stellen de plannen van actiegroep 'Viadukaduk', de actiegroep rond het viaduct in Gentbrugge in vraag. Die laatste wil het viaduct aan Gentbrugge weg en wil het doorgaand verkeer laten afleiden via de R4. "Dat is geen oplossing", zegt bewonersgroep 'geen.2deR17'.

"We willen dat iedereen geholpen wordt, maar het probleem verleggen lost niets op. Het vrachtverkeer omleiden naar de R4 is ervoor zorgen dat een ander de dupe wordt. Er wonen heel veel mensen langs de R4. Moeten die dan nog meer getroffen worden door het zwaar vrachtverkeer en de bijhorende overlast?" Hun oproep kan op bijval rekenen, na een petitie hebben ze al 210 handtekeningen verzameld. "We zijn niet tegen andere actiegroepen, we willen enkel de problematiek onder aandacht brengen en samenwerken met verschillende actiegroepen, deskundigen en gemeentebesturen om tot een oplossing te komen. Iedereen die woont in een gemeente of stad wordt vandaag al genoeg getroffen door de toenemende verkeersproblematiek. Iedereen deelt al in de lasten, maar nog een probleem erbij nemen van een ander, daartegen zeggen we resoluut neen. Wij willen graag onze woonomgeving en de natuur leefbaar houden", klinkt het. (DJG)