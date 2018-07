Aelmeersstraat afgesloten voor rotte boom 31 juli 2018

De Aelmeersstraat in Heusden was gisterennamiddag afgesloten voor het verkeer voor een boom die in zeer slechte staat is. Die dreigde om op de rijbaan te belanden en daarom moest de boom zo snel mogelijk verwijderd worden. Het verkeer moest een tijdje plaatselijk omrijden. (JEW)