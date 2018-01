Admiraalstraat afgesloten na gaslek 26 januari 2018

De politie van de zone Schelde-Leie liet gisteren rond 15.30 uur de Admiraalstraat in Destelbergen afsluiten na een gaslek. Tijdens werkzaamheden werd een middendrukleiding geraakt. De medewerkers van nutsmaatschappij Eandis kwamen ter plaatse, maar moesten een half uur wachten om het lek te dichten omdat er nog druk op de leiding zat. Er mocht dan ook even niemand in de straat rijden en er werd een veiligheidszone van 50 meter ingesteld. De bewoners van de Admiraalstraat hoefden niet geëvacueerd te worden.





(JEW)