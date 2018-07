700 bezoekers voor spetterend BLOB-feestje op Surfclub Heusden 30 juli 2018

Zevenhonderd aanwezigen genoten gisteren met volle teugen van een BLOB Fest op de vijver van de Surfclub in Heusden. Voor het vierde jaar op rij liet de club opblaasbare schatteneilanden, waterbanen, een springkasteel en hindernissenparcours aanrukken. Echte waaghalzen konden zichzelf het water laten in katapulteren vanop grote hoogte. Onder een bewolkte hemel, maar in aangename temperaturen genoten jong en oud op en in het water. In de rand van het waterfeestje was het ook genieten in de beachbar die de Gentse Club 69 had ingericht. (DVL)