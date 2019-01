655 nieuwe bezwaarschriften tegen plannen dempen Damslootmeer Teller staat op meer dan duizend bezwaren Didier Verbaere

17 januari 2019

11u31 0 Destelbergen Annik Audenaert en Kristel De Keukeleire hebben donderdagochtend 655 nieuwe bezwaarschriften tegen de plannen voor het ontdiepen van het Damslootmeer naar het gemeentehuis in Destelbergen gebracht. De teller staat momenteel op meer dan 1.000 bezwaarschriften in de gemeente.

Er loopt een openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag van aannemingsbedrijf Aertssens voor het gedeeltelijk dempen van het Damslootmeer en voor de aanleg van twee opslagplaatsen voor grond. De firma uit Stabroek, een wereldspeler in grondverzet, wil 750.000 kubieke meter of 1,2 miljoen ton grond dumpen in het meer en op de oevers. En dit gedurende 10 tot 15 jaar. Dat betekent een aan en afrijden van 60.000 tientonners door de dorpskern van Heusden. Het openbaar onderzoek loopt tot 19 januari.

Op 4 januari lanceerde Annik Audenaert uit de Hooistraat in Heusden een oproep voor de omwonenden om bezwaar in te dienen bij de gemeente. Dat moet advies uitbrengen over het dossier, de deputatie van Oost-Vlaanderen heeft het laatste woord. Die vrijdagavond was café Sint Annaplas veel te klein en werden bijna 200 bezwaarschriften verzameld. Kristel De Keukeleire, van garage De Keukeleire, zette daarop de deuren van haar bedrijf open als verzamelpunt voor de buurt.

“De solidariteit is enorm in Heusden en Destelbergen. De afgelopen twee weken werden 655 bezwaarschriften ondertekend. Er loopt ook een petitie van Natuurpunt tegen de plannen en in de basisschool De Klaver werden ook meer dan 100 bezwaren verzameld”, vertellen de dames.

Bij het omgevingsloket werden nog eens 143 digitale bezwaren ingediend en heel wat mensen kwamen persoonlijk naar het onthaal van de gemeente om klacht in te dienen. Samen zijn nu meer dan 1.000 bezwaren ingediend. De grootste bekommernis van de bewoners is de enorme toename van het vrachtverkeer als dit plan wordt goedgekeurd, de veiligheid voor de kinderen aan de scholen, de luchtvervuiling en de mogelijke schade die dit teweegbrengt aan de toegangswegen. Bovendien is het onduidelijk wat de meerwaarde is voor de natuur.

“We weten ook niet van waar die grond zal komen. De firma Aertssens heeft in de buurt geen grote werf die zo’n grondverzet met zich meebrengt. Of het moet zijn dat zij mikken op de ondertunneling van de Dampoort in Gent. Maar evengoed kan het gaan om al dan niet vervuild slib van baggerwerken. We hebben hier geen enkele informatie over”, zegt Annik.

Half april moet provincie kleur bekennen

De gemeente moet nu de komende dagen alle bezwaren bundelen en toevoegen aan het digitale dossier in het omgevingsloket. “Elk bezwaar moet gescand worden en ingevoerd in het dossier. Het college van burgemeester en schepenen heeft tijd tot 31 januari om zijn advies bij de provincie te formuleren. Daarna heeft de deputatie het laatste woord en moet er een besluit komen 120 dagen na het indienen van de aanvraag. Dat is dus half april”, legt baliemedewerkster Nadine uit.

Het openbaar onderzoek wordt zondag afgesloten. Bezwaar indienen kan nog online tot zaterdagavond om 23.59 uur. En aangetekend op postdatum 18 januari. Het dossier wordt ook door Sp.a-Groen op de agenda van de gemeenteraad voorgelegd. “We dienen als fractie een motie in voor de volgende gemeenteraad op 24 januari en vragen kleur te bekennen voor of tegen dit project”, zegt kersvers gemeenteraadslid Eddy Van De Walle. Heel wat politieke partijen kanten zich tegen de plannen waardoor er een algemene afwijzing wordt verwacht.