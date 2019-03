560 dansers op streetdancewedstrijd in Destelbergen Didier Verbaere

07 maart 2019

15u18 0 Destelbergen Dansschool Dance-Revolution uit Gent en dansfederatie Danssport Vlaanderen organiseren op zondag 10 maart de laatste selectiewedstrijd streetdance van het seizoen in sporthal Bergenmeers in Destelbergen. Tijdens die wedstrijd nemen de dansers het tegen elkaar op om een selectie te behalen voor het Vlaams kampioenschap Streetdance van 28 april in Merksem.

Zondag belooft een heus streetdancespektakel te worden want 560 dansers uit heel Vlaanderen nemen het dan tegen elkaar op in de 5de , en laatste, selectiewedstrijd streetdance van het seizoen. Streetdance is een verzamelnaam voor de urban dansstijlen, zoals popping, house, wacking en breakdance.

“Het wordt een belangrijke dag voor de dansers, want de wedstrijd in Destelbergen is de laatste kans om het Vlaams kampioenschap Streetdance van 28 april in Merksem te halen. De dansers kunnen bovendien hun ranking nog verbeteren, in de hoop zich ook te kwalificeren voor het Belgisch kampioenschap van 11 mei in Leuven”, stelt de organisatie.

Tijdens de wedstrijd dansen de deelnemers in verschillende categorieën: solo, duo, small team (4 tot 7 dansers) en formatie (vanaf 8 dansers). De wedstrijd start om 10 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. De toegangsprijs is 5 euro. Meer informatie op www.danssportvlaanderen.be.