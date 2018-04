52 (!) procent minder inbraken in politiezone BUURTBEWONERS ZIJN EXTRA BEVEILIGD TEGEN INBRAKEN JURGEN EECKHOUT

12 april 2018

02u36 0 Destelbergen Inbrekers vinden steeds minder de weg naar Melle, Merelbeke, Destelbergen en Oosterzele. Op twee jaar tijd daalden de woninginbraken van 543 in 2015 naar 261 vorig jaar. "Inwoners zijn extra beveiligd tegen inbraken", stelt korpschef Yves Asselman.

"Dit overtreft mijn stoutste verwachtingen", aldus Asselman. De cijfers zijn heel straf, want vorig jaar kreeg de omgeving van Moortsele en Landskouter het zwaar te verduren met verschillende inbraakreeksen. In maart werd zelfs op acht plaatsen ingebroken in een nacht tijd.





Yves Asselman ziet verschillende redenen waarom het aantal inbraken zo fors is gedaald. "Die verdienstelijke cijfers zijn mede te danken aan de inwoners zelf, die hun eigendom extra beveiligden tegen inbraken. Want in 'slechts' zestig procent van de gevallen geraakten de inbrekers effectief binnen in een woning." Voorts zijn buurtinformatienetwerken zeer goed ingeburgerd. Zo telt de regio Rhode & Schelde maar liefst tien BIN's. De gemeente Melle is zelfs volledig 'gedekt'.





De politie stak ook een tandje bij. "De goede cijfers zijn eveneens te danken aan de inzet van extra ploegen met mobiele ANPR-camera's, die gemonteerd zijn op anonieme voertuigen en nummerplaten herkennen. De camera's konden vorig jaar al 57 keer iemand betrappen. In onze zone is zwaar geïnvesteerd in de uitbouw van een heel cameranetwerk op de belangrijkste invalswegen. De sterkte van onze zone, de concentratie van belangrijke wegen zoals de N42, E40, E17 en R4, is tevens onze zwakte. Het zijn ideale vluchtwegen voor potentiële daders van inbraken. Elk jaar kunnen we meer inbrekers op heterdaad betrappen."





Met de goeie cijfers gaat de politie niet op haar lauweren rusten. "Hopelijk blijft deze tendens aanhouden, want ieder slachtoffer is er één te veel. De politieraad blijft in de toekomst middelen vrijmaken om dit fenomeen verder te bestrijden."





Minder verkeersongevallen

Niet alleen op vlak van inbraken gaat het de politie voor de wind, ook het aantal verkeersongevallen daalde. "In 2015 betreurden we nog 1.070 ongevallen, in 2017 zijn dat er nog 1.032. Het spreekt voor zich dat hier nog veel werk is. Daarom zullen we hierin verder investeren. Recent hebben we nog een tweede flitscamera (een vuilnisbakflitser). Ons verkeersteam gaan we de komende jaren verder uitbouwen." Het HIT-team kon vorig jaar 31.840 euro aan boetes innen tijdens controles op de boorddocumenten. Een groot deel van dat bedrag kwam van buitenlandse bestuurders.





Tot slot merkte de politie wel dat twee overlastfenomenen in het oog springen: sluikstorten en loslopende dieren. De politie zal moderne technologie, zoals overlastcamera's, inzetten om de sluikstortproblematiek aan te pakken. Voor loslopende dieren zal meer opgetreden worden met GAS-boetes.