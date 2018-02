40 minuten aanschuiven na ongeval met vrachtwagens 09 februari 2018

De avondspits draaide gisteren vanaf 16.30 uur in de soep na een kop-staartaanrijding met twee vrachtwagens op de E17 in Destelbergen in de richting van Kortrijk. Door het ongeval was de rechterrijstrook versperd en moest je met veertig minuten extra reistijd rekening houden. Beide bestuurders bleven bij het ongeval ongedeerd. De vrachtwagen van de aanrijder liep vooraan wat schade op en moest getakeld worden. (JEW)