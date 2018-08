30.000 supporters voor kermiskoers 16 augustus 2018

Voor de 69ste editie van Heusden Koers daagden dinsdag zo'n 30.000 mensen op. Iets minder dan vorig jaar toen de jaarlijkse kermiskoers op Hemelvaart viel. En meer dan ooit is het 'Wereldkampioenschap voor kermiskoersen' een volksfeest in plaats van een sportieve hoogdag. Want alle tuintjes rond het parcours werden ingepalmd voor feestjes onder families en vrienden. 111 renners stonden aan de start, onder hen profrenners zoals Jan Bakelandt, Iljo Keisse en Elia Viviani. "Het zou leuk zijn mochten we elk jaar zo'n buitenlandse wereldtopper aan de start krijgen", wist Bart Clauwaert van de organisatie. (DVL)