"Gedwongen verhuis was vloek, maar ook zegen" 04 mei 2018

03u06 0

Hoewel de groenten van bioteler Rony Neckebroeck op zijn velden langs de spoorweg niet verontreinigd waren door het bluswater, had hij de perceptie tegen. Hij moest zijn bedrijf in Wetteren opdoeken. Vandaag heeft Rony met Oogstgoed in Gentbrugge en Heusden een nieuwe zelfoogstboerderij. De leden van de Community Supported Agriculture mogen er groenten, fruit en kruiden telen en oogsten voor eigen gebruik. "De treinramp was een geluk bij een ongeluk. Dankzij de ligging vlak bij Gent hebben we een veel groter potentieel en tellen we zo'n 400 leden. In 2015 konden we terecht op velden achter Kasteel Coninxdonck en sinds vorig jaar telen we ons plantgoed ook in deze serres in Heusden", zegt Rony. Hij stelde zich ook burgerlijke partij voor de geleden schade die opliep tot tienduizenden euro's. "Veel illusies maak ik me niet. Die trein is gepasseerd en we gaan verder met ons leven."