“Een adrenalinerush”: Jens (23) en Shani (23) achtervolgen en overmeesteren overvaller die toesloeg in apotheek Twee kompanen nog voortvluchtig na overval met mes Sam Ooghe

25 januari 2019

20u18 0 Destelbergen Drie mannen hebben vrijdagnamiddag een gewapende overval gepleegd in de apotheek op de Dendermondsesteenweg in Destelbergen. Jens Meganck (23) en Shani Doggen (23) konden een van de daders achtervolgen en overmeesteren. “Een adrenalinerush”, klinkt het.

“Of we niet nagedacht hebben? Toch een beetje, want we hoorden dat de mannen met een mes rondliepen", vertelt Shani, schijnbaar niet onder de indruk. “Terwijl we de man achtervolgden, heb ik mijzelf al klaar gemaakt om me te verdedigen. Gelukkig bleek dat niet echt nodig”

Jens en Shani praten over hun daad alsof het normaal is, maar wat ze vrijdagnamiddag rond 16 uur presteerden, is heldhaftig te noemen. Op klaarlichte dag stapten drie ongemaskerde mannen - jonge twintigers, volgens getuigen - de apotheek op de Dendermondsesteenweg binnen. Ze bedreigden de medewerksters met een mes, en gingen aan de haal met enkele honderden euro. “Het was zo snel gebeurd", klinkt het emotioneel in de apotheek. “We zijn er nog steeds van aangedaan.”

Met mes

Shani en Jens, die even verderop werken bij Slagerij Martin, merkten het tumult snel op. “De uitbaatster van de apotheek was helemaal overstuur", zegt Jens. “Ze vertelde dat ze overvallen was met een mes, en wees in welke richting de mannen waren gevlucht. We keken elkaar aan en zetten de achtervolging in op een van de overvallers, die we nog zagen lopen.”

Terwijl het duo de dader achternaliep, belde Jens de politie. “Pas na zo’n kilometer konden we de man tegenhouden”, vertelt hij. “Hij had door dat we hem inhaalden en probeerde zich nog te verstoppen, maar we kregen hem te pakken en lieten hem niet meer los. Gelukkig was hij niet de persoon met een mes. Of hij niet probeerde te ontsnappen? Hij leek vooral verrast dat we hem achtervolgd waren.”

Twee overvallers voortvluchtig

De twee slagershulpjes leverden de dader uiteindelijk over aan de politie, waarna hij gearresteerd werd. “De politie was heel ‘content’. Ze hebben ons meermaals bedankt”, lacht Shani. “Ik vrees wel dat de andere twee overvallers nog niet teruggevonden zijn.” Dat laatste wordt ook bevestigd door de persmedewerker van de politiezone Rhode & Schelde. Het onderzoek loopt, en de politie blijft naarstig op zoek naar de twee.

Voelen Shani en Jens zich nu helden? “We hebben gewoon gedaan wat in ons opkwam”, zegt Jens. “Dat er mensen zijn die niets zouden doen? Dat kan, maar die vrouw was danig in paniek. Dus zijn we beginnen lopen.” “Het was een serieuze adrenalinerush”, besluit Shani. “Maar nadien zijn we gewoon weer aan het werk gegaan in de slagerij.”