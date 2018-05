"Ben alerte verpleegster dankbaar" ECHTGENOOT WACHT RESULTATEN AF NA ONGEVAL VAN VROUW IN FAMILIEPARK JEFFREY DUJARDIN

30 mei 2018

02u56 0 Destelbergen "Drie centimeter meer was dodelijk geweest", zegt Pascal Denies, de man van Sabine Vandecasteele. De vrouw geraakte vrijdag zwaargewond na een incident met een treintje in familiepark Harry Malter. Ondertussen is het afwachten hoe ze evolueert.

De 52-jarige Sabine Vandecasteele was als begeleider mee op schoolreis naar het Harry Malterpark in de Bosheidestraat in Heusden. De school uit Anderlecht had er een fijne zonnige dag opzitten tot het vrijdag rond 12 uur misliep. "Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd", zegt Pascal, de man van Sabine. "Het treintje dat rondrijdt in het park kwam met het dak tegen een kooi terecht. Daardoor brak het dak af en viel het op het hoofd van mijn vrouw."





Gebroken nekwervels

Door het voorval liep ze zware verwondingen op. "Ze brak twee nekwervels en werd deels gescalpeerd. In totaal had ze 49 hechtingen nodig. Er werd even gevreesd dat ze door het ongeval haar zicht zou verliezen. En door de gebroken nekwervels bestaat er ook een kans dat ze verlamd geraakt. Het is wachten op de MRI-scans voor meer duidelijkheid", aldus Pascal. "Het was nipt, zeiden de dokters. Drie centimeter dieper was dodelijk geweest."





Momenteel zit Sabine even thuis, volledig geïmmobiliseerd met een brace rond haar nek. "Ze ziet af, ook al neemt ze zware pijnstillers. Een geluk dat er op het moment van het ongeval net een verpleegster in de buurt was. Zij gaf Sabine de eerste zorgen tot de hulpdiensten aankwamen", vertelt Pascal.





Sinds het voorval van afgelopen vrijdag ging de man op zoek naar het telefoonnummer van de alerte verpleegster. Dinsdag kreeg hij haar aan de lijn. "Ik wilde haar bedanken. Zonder haar had het erger kunnen aflopen."





Zwarte dag

Voor het park was het een zwarte dag. "De feiten hebben een diepe indruk nagelaten", zegt Laurens Malter, de zoon van Harry Malter. "Ik kon er de eerste dagen niet van slapen. We hebben Pascal gecontacteerd om te horen of we mochten langskomen. De dag van het ongeval zat ik in het restaurant toen plots een vrouw kwam binnengerend", zegt Laurens. Het ging om de verpleegster die kordaat ingreep en onmiddellijk om enkele handdoeken kwam vragen en een ambulance belde. "Ik had enkele seconden nodig om het te verwerken, ik deed het nodige, hielp haar en begon alles te regelen", zegt hij.





"Zo'n zaken zetten je toch aan het denken. Mijn vader is een chauffeur met jarenlange ervaring. Het gevaar kan in het kleinste hoekje zitten. We zullen extra veiligheidsmaatregelen nemen zodat dit nooit meer kan gebeuren", besluit Laurens Malter.