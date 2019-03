Zin in een biertje? Beer Maniacs Witgoor presenteren 100 Belgische varianten Jef Van Nooten

20 maart 2019

09u31 0 Dessel Het Desselse gehucht Witgoor maakte zich op voor het Beer Maniacs Witgoor-bierfestival (BMW). “Voor de tweede editie nu zaterdag serveren we meer dan 100 Belgische bieren”, zegt Luc Sips.

Beer Maniacs Witgoor (BMW) ontstond dankzij een groep vrienden die zich verdiepte in de Belgische bieren. Vorig jaar beslisten ze hun bierervaring met het grote publiek te delen via een bierfestival. “Het is de bedoeling om bezoekers de verschillende smaakpaletten te laten ontdekken door een groot aantal bieren aan te bieden”, verduidelijkt Luc Sips het concept.

Meteen 500 bezoekers

De eerste editie vorig jaar was meteen een schot in de roos. Met 500 bezoekers kwamen er meer bierliefhebbers opdagen dan gehoopt. “De helft van kwam uit Witgoor zelf, de andere helft van buiten het dorp. Zelfs een moeder en haar zoon uit Amsterdam waren aanwezig.”

Voor de tweede editie op 23 maart verwachten de Beer Maniacs Witgoor minstens evenveel liefhebbers te lokken. “We serveren meer dan 100 Belgische bieren. Die hebben we opnieuw in verschillende rubrieken ingedeeld”, zegt Sips. “Nieuw dit jaar zijn rubrieken quadrupel, IPA’s en bieren gerijpt op (wijn)vaten. Zij komen bovenop de bestaande rubrieken tripel, blond-, bruin-, oudbruin-, zwart-, wit- en fruitbier, en geuze.”

Het bierfestival vindt plaats op zaterdag 23 maart van 14 uur tot middernacht in het parochiecentrum in de Meistraat. De toegang is gratis.