Zaki over ouder worden 23 februari 2018

Journalist en tv-maker Zaki komt naar Dessel voor een vrolijke lezing over ondeugend ouder worden. Die kadert in de week an de Keigezonde Kempen. De voorstelling vindt plaats op donderdag 1 maart om 20 uur in de raadzaal van Administratief Centrum De Plaetse in de Hannekestraat. De toegang bedraagt 4 euro, inschrijven kan via het e-mailadres bibliotheek@dessel.be of via het telefoonnummer 014/38.99.31. (BHR)