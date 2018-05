Yannick Michiels gedeeld zevende op EK oriëntatielopen 07 mei 2018

Atletiek

Yannick Michiels is op een gedeelde zevende plaats geëindigd op het EK oriëntatielopen in Zwitserland vlakbij het meer van Lugano.





Er wordt in een oriëntatieloop hetzelfde principe gehanteerd als bij een tijdrit met starts om de paar minuten. Michiels startte al vrij vroeg op het loodzware (veel hoogtemeters) parkoers. De 26-jarige Desselnaar kende door een probleem aan de rug geen ideale voorbereiding. Maar hij zat toch een tijdlang in de 'hot seat' met de snelste tijd achter zijn naam met 15'27. Maar op het einde doken er nog vier snelle Zwitsers, een Britt en een Oekraïner onder Michiels' toptijd. De Zwitserse vedette Daniel Hubmann won voor het dolblije thuispubliek in 14'44.





Tomas Hendrickx werd tweede Belg en 48ste in 17'06. De Arendonkenaar had zich maar op het nippertje, met de op één na traagste tijd, kunnen kwalificeren voor de finale. Hij was al dolgelukkig dat hij de kwalificaties overleefde.





De andere Belgen (Wouter Hus, Wannes Hendrickx en Warre De Cuyper) haalden de finale niet. Oriëntatielopen is in Zwitserland zowat even populair als veldlopen in Vlaanderen. (BSE)