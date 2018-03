Workshop 'Keigezonde brooddoos' 06 maart 2018

Administratief Centrum De Plaetse, in de Hannekestraat in Dessel, opent morgen de deuren voor een workshop in het thema 'Keigezonde brooddoos'. Daarbij komt voedingsdeskundige Inne Verbist langs in de refter van 14 uur tot 16 uur om ouders van schoolgaande jeugd uit te leggen waaruit een gezonde lunch bestaat voor je kinderen. Deelnemers betalen 3 euro en kunnen vooraf in schrijven via het e-mailadres bibliotheek@dessel.be. Je kinderen mogen ook gewoon meekomen. De workshop past binnen de 'Week van de Keigezonde Kempen'. (BHR)