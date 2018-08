Werken aan marktplein tot begin oktober 08 augustus 2018

Momenteel wordt er in het centrum van de gemeente Dessel gewerkt aan het marktplein. Daarbij worden alle kasseien uitgebroken en opnieuw aangelegd met een nieuwe voegvulling.





Het uitzicht van het plein zal dus niet veranderen. De werken waren nodig omdat heel wat kasseien doorheen de jaren los waren gekomen en scheef zaten. Tijdens de heraanleg zullen de parkeermogelijkheden op de Markt beperkt zijn. De parking in de Pastorijstraat zal altijd bereikbaar blijven en zal als alternatief gelden.





De wekelijkse donderdagmarkt, die normaal gezien op het marktplein staat, zal in het centrum blijven, maar verhuist deels naar de parking van de Pastorijstraat. Bedoeling is dat de werken afgerond zullen worden begin oktober. Dan zullen alle parkeerplaatsen opnieuw beschikbaar worden. Tijdens de werkzaamheden moeten de naastliggende wegen niet afgesloten worden, er zal dus geen hinder zijn voor het doorgaand of plaatselijk verkeer. (BHR)