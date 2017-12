Werken aan Kloosterstraat en Meiplein 02u34 0

Het nieuwe jaar wordt in de gemeente Dessel gestart met werken in de Kloosterstraat en op het Meiplein in Witgoor. Tijdens de werkzaamheden zullen de elektriciteitsleidingen ondergronds gebracht worden. Er komt ook nieuwe verlichting en de stoepen worden vernieuwd. De werken gaan van start op vrijdag 5 januari en zullen duren tot en met woensdag 21 februari. Tijdens de hele periode van de werken worden de Kloosterstraat en het Meiplein afgesloten voor het doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. Ook fietsers en voetgangers zullen de werken kunnen passeren. (BHR)