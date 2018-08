Weggewaaid dak belandt twee huizen verderop 09 augustus 2018

02u51 0 Dessel Aan Klaaseind in Dessel rukte de stormwind dinsdagnacht het dak van een woning. "Mijn dak vloog over het huis van de buren en belandde op de oprit twee huizen verderop", zegt bewoner Gustaaf Ooms (79).

Gustaaf Ooms lag al enkele uren in bed toen hij woensdagochtend rond 0.30 uur wakker werd door hevige wind en een hels lawaai. Dat lawaai werd veroorzaakt door zijn dak. Het dakgedeelte aan de straatkant was door de wind omhoog getild. "Sommige onderdelen van het dak lagen zelfs vier of vijf huizen verderop", vertelt de 79-jarige Gustaaf Ooms.





Het was de zoon van Gustaaf, die aan de andere kant woont, die zijn vader 's nachts verwittigde dat het dak weg was. "We hebben de brandweer laten komen. Maar omdat het oorspronkelijke dak - dat nu dienst deed als onderdak - er nog op laag, kon de brandweer niet veel doen. Dat oude dak beschermt immers tegen de regen. Al vrees ik dat er hier en daar toch waterinsijpeling zal zijn als het regent."





Gustaaf Ooms liet gisterenochtend een dakwerker komen. Om de oprit van de buren vrij te maken, en het achterste gedeelte van het dak (aan de tuinkant) te herstellen. (JVN)