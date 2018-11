Wegenwerken in Spinnerstraat en Kuilender BHR

21 november 2018

Deze week starten er wegenwerken in de Spinnerstraat en aan Kuileinder in Dessel. In de Spinnerstraat wordt de weg versmald en komt er een nieuwe kantstrook. Die was aan vernieuwing toe omdat die door de bomen, die vlak naast de weg staan, waren beschadigd. Aan Kuileinder worden er onderhoudswerken uitgevoerd. Als het weer geen roet in het eten gooit, zullen de werkzaamheden afgerond kunnen worden op vrijdag 7 december. Voor het verkeer is er tot dan een omleiding voorzien langs de Turnhoutsebaan.